Musk sorpassa Bezos ed è il più ricco del mondo. Il numero uno di Tesla supera il capo di Amazon. Lo ha fatto grazie a 185 miliardi di dollari di patrimonio. Lo Zio Paperone planetario vola col titolo Tesla che ha guadagnato il 730% nel 2020, per una capitalizzazione mostruosa di 737 miliardi di dollari.

Musk sorpassa Bezos ed è il più ricco del mondo: che ascesa

Quindi, è l’imprenditore di origini sudafricane ora sul gradino più alto del podio del Bloomberg Billionaires Index, l’elenco dei mega ricchi il cui patrimonio viene aggiornato in tempo reale in base alle quotazioni di Borsa. Tesla vale più di Facebook. Occhio: mettendo insieme Toyota, Volkswagen, Hyundai, GM e Ford, comunque il Costruttore di auto elettriche primeggia.

Ciliegina sulla torta, le consegne 2020 a quasi quota mezzo milione. La spallata decisiva per scavalcare il re dell’e-commerce. Eppure, a inizio 2020, Musk era… povero: “soltanto” 27 miliardi di dollari. Galleggiava attorno al posto numero 50 a livello globale fra le persone più ricche del pianeta. Dopodiché, il boom senza precedenti: 800 dollari il valore dell’azione Tesla, quasi decuplicata. Ancora più pazzesco se si pensa che due anni fa la Casa californiana era messa così male da far parlare di chiusura.

Con Biden, Musk ancora più ricco in futuro

E adesso, con Biden presidente entrante in Usa, favorevolissimo alle elettriche, Musk diventerà ancora più ricco. Come userà i fanta miliaardi Elon? Metà del denaro, dice, servirà a risolvere i problemi del nostro pianeta. L’altra metà a costruire una città su Marte per assicurare la continuità della vita, di tutte le specie, nel caso in cui la Terra venga colpita da un meteorite.

