Jeep: un progetto digitale immagina il nuovo baby SUV

In questo momento, tutti gli occhi sono puntati sulla nuova Jeep Grand Cherokee L che per la prima volta in assoluto porta con sé una terza fila di sedili per ospitare a bordo fino a sette persone. In aggiunta, il nuovo modello è dotato di un design rivoluzionario che si ispira completamente al Grand Wagoneer concept.

Alcuni stanno guardando già al futuro, immaginando come lo stile di quest’ultimo si diffonderà ulteriormente nella gamma della casa automobilistica americana. Jeep sta apportando grossi cambiamenti alla sua line-up di veicoli. Un esempio è la Wrangler Rubicon 392 con motore Hemi V8 in grado di sviluppare una potenza di 477 CV e che darà sicuramente filo da torcere al Ford Bronco 2021.

Jeep: un artista ci mostra come potrebbe essere il nuovo baby SUV dell’azienda

Per quanto riguarda lo stesso Grand Wagoneer, probabilmente il marchio di FCA trasformerà il concept in un veicolo di produzione senza troppe modifiche. Visto che la Grand Cherokee L 2021 adotta il nuovo stile della prossima ammiraglia del marchio statunitense, è abbastanza facile presumere che il nuovo design sarà usato anche su altri modelli.

Ad esempio, KDesign AG ha realizzato un progetto digitale non ufficiale che riguarda un baby SUV Jeep in arrivo nel 2023, molto probabilmente riferendosi al successore della Compass. Abbiamo già assistito alla presentazione dell’aggiornamento di metà ciclo della seconda generazione della Compass che ha portato con sé alcune novità molto interessanti.

Questo progetto non ufficiale sembra andare oltre e probabilmente sta cercando di utilizzare proprio la Compass come base di partenza per un veicolo di prossima generazione. La parte anteriore è stata presa chiaramente dal Grand Wagoneer concept ma ridisegnata per adattarsi meglio alle dimensioni compatte tipiche del SUV.

La parte inferiore del frontale, però, riprende quanto visto sull’ultimo restyling della Jeep Compass. I cambiamenti sono piuttosto evidenti, anche se minori, pure nella parte posteriore. Complessivamente, questo SUV compatto immaginato da KDesign AG presenta un aspetto piuttosto pulito che solitamente sono pochi ad adottare. Naturalmente, ci sono ancora alcuni anni da attendere prima che la Jeep Compass di terza generazione venga presentata ufficialmente.

