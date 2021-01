Peugeot implementa la sua offerta di noleggio “Flex and Free”

Le offerte di noleggio a lungo termine (LLD) sono in aumento, rappresentano oltre il 10% della quota di mercato in Francia. Per attirare più automobilisti, alcuni costruttori come Seat o Hyundai si sono posizionati nella nicchia del ” senza impegno “. L’idea? Allentare le procedure per rendere più facile per i consumatori risolvere i loro contratti o cambiare veicolo più liberamente. Dopo una fase di test, Peugeot sta lanciando la sua offerta “Flex and Free” su tutto il territorio.

Questa soluzione di finanziamento è offerta per un periodo complessivo di 48 mesi, senza obbligo di contribuzione. Per il momento viene offerta solo sulla Peugeot 308 (berlina e station wagon) con un chilometraggio annuo non superiore a 20.000 km . L’offerta consente agli utenti di:

Risolvere il contratto LLD e restituire il veicolo, senza indennità di fine rapporto, con 2 mesi di preavviso.

Sostituire il veicolo dal contratto del 6 ° mese, gratuitamente. Una volta effettuata la modifica, il “proprietario” si impegna a tenere la sua vettura fino alla scadenza del contratto.

Ad esempio, per una berlina compatta con un 1 ° affitto di € 3500 e un pacchetto di 15 000 km / anno, i pagamenti mensili ammontano a:

397 € in benzina (Allure Pure Tech 130 BVM6)

€ 392 in diesel (Style BlueHDi 130 BVM6)

L’offerta è sempre accompagnata da un Noleggio con Opzione di Acquisto (Pacchetto Prospettive) con canoni mensili rispettivamente di 296 € e 306 € su 4 anni.

