PEUGEOT inaugura il suo studio Design Lab a San Paolo

Dopo Shanghai e San Francisco, PEUGEOT DESIGN LAB apre un terzo studio satellite a San Paolo, in Brasile. Ricca del suo know-how derivante da 210 anni di patrimonio industriale e 131 anni di creazione di automobili, PEUGEOT ha lanciato nel 2012 il suo studio di design al servizio dei clienti al di fuori del settore automobilistico. Le risorse tecniche e umane del PEUGEOT Design Center, dove ha sede il PEUGEOT Design Lab, gli conferiscono una capacità unica in questo settore.

“Tutta l’immaginazione e la creatività dei designer, combinate con l’estremo rigore che lo sviluppo di un’auto richiede, saranno applicate allo sviluppo di prodotti e servizi per i clienti esterni di PEUGEOT Design Lab in tutto il mondo”, ha affermato Matthias HOSSANN, Direttore del design PEUGEOT.

In qualità di produttore automobilistico globale, PEUGEOT riunisce professionisti nei suoi team di progettazione che sanno che, qualunque sia il campo, la perfezione dei nuovi prodotti non si limita alla loro funzionalità. “Dobbiamo andare ancora oltre, per offrire allo stesso tempo un’esperienza globale in simbiosi con i desideri e le aspirazioni che il cliente stesso spesso non è in grado di percepire”, dichiara Fabien DARCHE, Group Director of Design PSA in America Latina, che sarà responsabile delle attività dello studio PEUGEOT Design Lab a San Paolo.

È questa filosofia che consente al team PEUGEOT Design Lab di San Paolo di integrarsi e fornire supporto quando si tratta di rispondere alle richieste regionali per lo sviluppo di prodotti non automobilistici e di agire in collaborazione. con studi a Parigi, Shanghai e San Francisco.

Fiducioso ed entusiasta del progetto PEUGEOT Design Lab – San Paolo, Fabien DARCHE aggiunge: “Consolideremo il PEUGEOT Design Lab in Brasile non solo portando il know-how, l’esperienza e l’eccellenza del design PEUGEOT dal settore automobilistico, ma soprattutto per offrire ai clienti la possibilità di trovare la raffinatezza e l’eleganza del design PEUGEOT in altri prodotti e servizi ”.

