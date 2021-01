Tesla Supercharger 2021 in Italia: sempre di più, Lo sanno tutti gli appassionati di auto: la rete Supercharger mira a dare ai proprietari di veicoli Tesla la libertà di viaggio. Il 1° gennaio, il Costruttore ha aggiornato la mappa mondiale che pubblica sul suo sito. Al nord Italia sono previste Bardonecchia e Torino per la fine del 2021. Alessandria e Genova rispettivamente per metà e fine 2021. Quindi Como, Bergamo, Adda, Udine. E al Centro? Roma ovest e Oricola. Perugia nel 2022. Nel Meridione Brindisi e Catania (Campofelice nel 2022). Non trascurata la Sardegna con Olbia e Oristano.

Tesla Supercharger 2021 in Italia: i prezzi

Stando al sito della Casa di Elon Musk, Tesla aggiorna periodicamente i prezzi per tenere conto delle variazioni dei costi di elettricità, costruzione e manutenzione. La stima del costo di ricarica presume un prezzo per il Supercharger di € 0,32 per chilowattora. Un confronto? Il costo della benzina presume 6,7 litri ogni 100 km a € 1.40 al litro.

Attenzione: il costo può variare in base a parametri.

Posizione e configurazione del veicolo,

stato di usura e condizioni generali della batteria,

stile di guida e modalità di utilizzo del mezzo,

condizioni ambientali e climatiche.

Non solo Tesla, anche Ionity e altri in Italia

Comunque, anche Ionity avanza a Monselice, Agira, Versilia Ovest, Piacenza, Portogruaro. Le stazioni di ricarica veloce servono come il pane per lo sviluppo della mobilità elettrica. Ricordiamo che nel nostro Paese, in generale, considerando tutte le stazioni, abbiamo 2,4 punti di ricarica ogni 100 km: pochissimi. Vedremo se e quando le stazioni per fare il pieno elettrico velocemente in autostrada verranno installate: occorre rispettare il cronoprogramma dettato dal Governo con la legge Bilancio 2021.

