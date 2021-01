Danni auto a noleggio breve: cosa sapere

Danni auto a noleggio breve, ossia da un giorno a un mese. Massima attenzione a tutte le clausole del contratto, in quanto tutto ruota attorno alla consegna iniziale dell’auto e alla riconsegna finale. L’utilizzatore paga una tariffa base con penali in caso di danni: l’auto va restituita nelle stesse condizioni in cui era stata presa. Altrimenti, c’è l’addebito su carta di credito. Di solito, sono accettate sia le carte di credito che le carte di debito nominali e riconosciute a livello internazionale (Visa, Mastercard, Amex, Diners, Union Pay).

Danni auto a noleggio breve: 4 punti chiave

Al momento della consegna dell’auto, il cliente ha l’onere di verificare lo stato del veicolo: tutto con il personale della stazione di noleggio. Mai da soli. Inoltre, è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali danni e anomalie visibili all’esterno e all’interno dello stesso, e non rilevati sulla modulistica. Con la sottoscrizione del modulo “Checkout”, il cliente riconosce di aver ricevuto l’auto in perfetto ordine e comunque in condizioni conformi a quanto rilevato nella modulistica da lui sottoscritta. Al momento della riconsegna, il cliente ha l’onere di verificare lo stato del veicolo con il personale della stazione di noleggio: identica procedura iniziale. In difetto, il cliente riconosce la correttezza e la validità delle rilevazioni effettuate dal personale della stazione di noleggio.

Rc auto a noleggio breve: cosa non copre

La polizza assicurativa non copre i danni subiti dal conducente né quelli cagionati per

responsabilità del conducente, così come specificato nella polizza le cui clausole e condizioni. Pertanto, copre i danni all’altra auto coinvolta senza colpa nel sinistro.

E se ci sono guasti durante il noleggio breve?

Meglio contattare subito la società di noleggio. Comunque, il locatore si obbliga a rimborsare al cliente le somme spese per riparazioni dovute a guasti dell’auto,

purché avvenuti in Italia. Tutti risultanti da fattura regolarmente intestata al locatore e comunque autorizzate per iscritto dalla stessa società di noleggio.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI