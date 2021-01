Un sindacato britannico chiede nuovi investimenti a PSA

Il più grande sindacato britannico Unite ha chiesto martedì alla casa automobilistica francese PSA di costruire veicoli elettrificati nella sua fabbrica di automobili Vauxhall / Opel in Inghilterra dopo che i termini commerciali post-Brexit sono stati finalizzati.

La società madre Peugeot PSA ha acquistato Opel, che opera come Vauxhall in Gran Bretagna, nel 2017, e ha affermato nel 2019 che i futuri investimenti nello stabilimento di Ellesmere Port nell’Inghilterra settentrionale dipenderanno dai termini finali dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE.

La vigilia di Natale, Londra e Bruxelles hanno siglato un accordo per garantire il commercio senza dazi per l’industria, dipendente dai livelli di contenuto locale.

“Chiediamo a PSA di esaminare un piano a lungo termine per costruire veicoli elettrificati sia a Luton che a Ellesmere Port con in mente i futuri cambiamenti normativi e legislativi”, ha affermato Des Quinn, funzionario nazionale di Unite per le industrie automobilistiche.

“A Ellesmere Port, è ora anche il momento per i nostri membri di essere ricompensati per il loro impegno costante e per aver soddisfatto tutti i requisiti di costo per ricevere un nuovo prodotto – attualmente, è l’unico stabilimento in Europa a non esserlo”.

Gli azionisti lunedì hanno approvato la creazione della quarta casa automobilistica più grande del mondo come parte di una fusione da 52 miliardi di dollari tra Fiat Chrysler e PSA.

