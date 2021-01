Il Massachusetts vieterà la vendita di nuove auto a benzina entro il 2035

Il Massachusetts sta seguendo le orme della California e nelle scorse ore ha annunciato un piano che prevede il divieto di vendita di nuove auto a benzina entro il 2035. Una roadmap per la decarbonizzazione del 2050, rilasciata dal governatore Charlie Baker, indica che il 27% delle emissioni nello stato proviene dalle vetture.

L’obiettivo finale è che lo stato dell’USA raggiunga le zero emissioni nette di combustibili fossili entro i prossimi 29 anni. Il piano messo a punto dal governo afferma che, se i veicoli a emissioni zero rappresenteranno tutte le vendite nel 2050, si tradurrà in 295 milioni di dollari in benefici per la salute ogni anno, aiuterà ad evitare 27 morti per malattie cardiovascolari e respiratorie ogni anno e creerà quasi 4000 posti di lavoro nel settore automobilistico.

Massachusetts: la roadmap riporta che il 27% delle emissioni proviene dalle auto

Sebbene i veicoli elettrici siano ancora più costosi di quelli tradizionali, i prezzi continuano a scendere e molti prevedono che presto si raggiungerà la parità di prezzo. Ciò significa che gli EV avranno un costo totale di possesso inferiore a causa del risparmio di carburante e dei minori costi di manutenzione.

Il rapporto pubblicato dallo stato del Massachusetts aggiunge che la riduzione delle emissioni del 45%, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030 richiederà che circa 1 milione di 5,5 milioni di veicoli, che dovrebbero essere immatricolati nello stato entro il 2030, siano a zero emissioni.

Lo stato statunitense riconosce l’importanza di installare una significativa infrastruttura di ricarica per supportare la transizione dai veicoli con motore a combustione interna e ha in programma di rendere la ricarica più accessibile. Nella roadmap per la decarbonizzazione, però, non sono stati menzionati piani specifici su quante stazioni di ricarica verranno installate.

