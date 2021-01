Citroën lancia l’iniziativa Ecobonus Rottamazione

L’introduzione della legge di bilancio 2021, a partire dal 1° gennaio, porta con sé importanti disposizioni riguardanti il settore automobilistico. Fra le novità principali abbiamo il rinnovamento dell’extrabonus per i veicoli fino a 60 g/km di CO2, l’introduzione di una terza fascia di incentivi per le vetture con emissioni tra il 61 e 135 g/km con rottamazione obbligatoria, l’adeguamento dell’ecomalus ai valori del ciclo di omologazione WLTP e altro ancora.

Citroën ha deciso quindi di lanciare l’iniziativa Ecobonus Rottamazione che estende gli incentivi al 100% della sua gamma proposta in Italia. Si tratta di un’operazione che rappresenta un aiuto concreto nei confronti degli automobilisti italiani per permettere loro di acquistare un nuovo veicolo in completa serenità.

Qualunque sia l’esigenza di mobilità del cliente, Citroën garantisce i benefici degli incentivi senza alcuna eccezione e senza limiti di CO2 per tutti i suoi modelli presenti in gamma. Gli incentivi messi a disposizione dal marchio francese sono validi dalla piccola city car C1 fino alla grande monovolume SpaceTourer in grado di ospitare fino a nove persone, passando dalla best seller C3, dalla nuova C4 fino alla gamma SUV composto da C3 Aircross e C5 Aircross.

Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 sono previsti incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 o veicoli speciali di categoria N1, differenziati in base alla massa totale a terra del modello, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino a Euro 4.

Grazie a questa importante disposizione, in caso di acquisto di un veicolo commerciale Citroën (anche con motore endotermico), la casa automobilistica francese rafforza i vantaggi della rottamazione per i modelli ante Euro 4 offrendo un incentivo complessivo fino a 17.000 euro.

Si tratta di un’iniziativa davvero interessante che riguarda tutti i modelli fra cui Berlingo, Jumpy e Jumper. Tale offerta, pensata per la clientela business, include anche le auto trasformate in autocarro N1 come la nuova C3, la C3 Aircross oppure la C5 Aircross.

Il marchio di PSA rinnova l’ecobonus anche per tutti i modelli elettrificati. Si tratta di una gamma composto sia da auto che da veicoli commerciali come ad esempio la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In (il primo modello ibrido plug-in di Citroën), l’e-SpaceTourer (versione 100% elettrica della monovolume SpaceTourer), la nuova Citroën e-C4 e altri ancora.

