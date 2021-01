Una Chrysler 300 2020 ha lasciato la fabbrica con caratteristiche non corrispondenti all’allestimento

Una Chrysler 3000 2020 è in vendita presso una concessionaria in Florida sembra avere delle caratteristiche esterne non conformi all’allestimento. Si tratta più nello specifico di una 300 Touring rivestita nella colorazione Amethyst e dotata del pacchetto Chrome Appearance che è disponibile come optional al prezzo di 1500 dollari (1221 euro).

Il problema è che tale opzione non sembra essere stata applicata completamente. Le foto dell’auto pubblicate dalla stessa concessionaria sembrano mostrare il rivestimento cromato lungo la parte superiore del finestrino sulla portiera anteriore del passeggero. La calotta dello specchietto retrovisore esterno cromato è stato però montato sulla portiera.

Chrysler 300: uno sfortunato esemplare del 2020 è stato costruito in modo errato

Anche il faro del passeggero sembra essere diverso da quello del lato guida. Il faro sinistro potrebbe provenire dal pacchetto Sport Appearance in quanto dispone di una cornice scura. L’utente di Reddit che ha pubblicato le foto ha dichiarato di non aver mai visto niente di simile prima d’ora.

Le differenze presenti su questa Chrysler 300 2020 potrebbero riguardare un errore di produzione che il reparto controllo qualità della casa automobilistica americana non è riuscito ad identificare prima della spedizione. Attualmente, la grossa berlina viene assemblata nello stabilimento di Brampton, nell’Ontario (in Canada).

L’attuale generazione della vettura è presente sul mercato ormai dal 2011, anno in cui è stata notevolmente ridisegnata. Il model year 2021 ha lasciato soltanto gli allestimenti Touring, Touring L ed S mentre la 300C e la Limited non sono più disponibili.

Non è più disponibile neanche la Chrysler 300 SRT, presentata nel 2011 in occasione del Salone di New York. Questa era equipaggiata dal motore Hemi V8 392 da 6.4 litri utilizzato su altri veicoli di FCA. Questa è uscita di produzione per il model year 2015 negli Stati Uniti ma viene ancora venduta in Australia e Medio Oriente.

