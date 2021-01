Quest’anno Tesla centrerà la guida autonoma livello 5? Parliamo del top. Il massimo nella classificazione: veicoli robot al 100%, senza essere umano pronto a guidare. Questo l’obiettivo di Elon Musk, numero uno della casa californiana, in un’intervista pubblicata da Business Insider. Vedremo se nel 2021 Tesla ce la farà: già nel 2020 pareva fosse quello il target.

Quest’anno Tesla centrerà la guida autonoma livello 5? Poi ci sono le leggi…

Attenzione però. Se e quando la vettura robot arriverà, dove viaggerà? Dipende dalle leggi. Per Musk, negli Usa l’approvazione sarà piuttosto rapida, soprattutto in alcuni Stati”, ha detto l’imprenditore. Altri Paesi, come forse la Norvegia, saranno molto veloci nel dare l’ok, ma l’Europa presenterà effettivamente le maggiori difficoltà. L’iter è abbastanza impegnativo.

Per Musk, in Europa “troppi cuochi in cucina”

A proposito di leggi e politici, Musk ha detto: “Le nostre più grandi sfide per l’approvazione si concentreranno lì. Troppi cuochi in cucina”. In Europa, Tesla si ferma infatti adesso al livello 2. Il pilota pronto a intervenire. Un aiuto alla guida.

Inoltre, Elon sostiene che Tesla possa produrre o concedere parte della tecnologia ad aziende come la BMW. Si sta cercando di essere il più puri possibile rispetto all’obiettivo, che è quello di accelerare l’avvento dell’energia sostenibile. Si renderà disponibile la rete di Supercharger ad altre società. Vedi l’anticipazione di ClubAlfa. Si renderà disponibile la licenza dell’Autopilot. Vedi qui la vicenda del ragazzo sotto processo perché dormiva con Autopilot attivo. In effetti, il marketing Tesla, dando quel nome, può disorientare gli sprovveduti e gli indisciplinati.

I livelli di guida autonoma sono sei: ecco quali

Livello 0: nessuna automazione. Poi. Uno: guida assistita. Due: guida semi-autonoma. Tre: guida semi-autonoma avanzata. Quattro: guida altamente automatizzata. Cinque: guida completamente automatizzata.

