Questa Dodge Super Bee è perfetta per iniziare il 2021 in modo diverso

La Dodge Super Bee è stata prodotta per circa 12 anni a partire dalla fine degli anni ‘60 e prendendo le basi della Coronet. La casa automobilistica americana ha cercato di riportare in vita il famoso nome ai giorni nostri. Visto che però i risultati non vanno sempre secondo i piani previsti, non è possibile acquistare una Super Bee nuova di zecca.

Sul mercato dell’usato in America, tuttavia, è possibile trovare diversi esemplari in ottime condizioni come questo del 1971 che viene venduto a 72.900 dollari (59.564 euro). Parliamo sicuramente di una cifra non economica ma necessaria se ci si vuole distinguere fra le auto moderne oppure fra le più classiche Mustang e Camaro.

Dodge Super Bee: un bellissimo esemplare del 1971 è in cerca di una nuova casa

L’unità in questione dispone di una carrozzeria colorata di arancio con un tetto nero e degli interni rivestiti sempre di nero. Sotto il cofano si nasconde un motore V8 383ci da 6.3 litri abbinato a un carburatore Holley e una trasmissione manuale A833 a 4 velocità. Fra le caratteristiche estetiche di questa Super Bee troviamo decalcomanie sul cofano e sul corpo, spoiler anteriore e posteriore, doppi fari e finiture in acciaio inossidabile.

Il venditore afferma che questo esemplare è stato sottoposto a un restauro completo con un’altissima attenzione ai dettagli. La potenza dell’otto cilindri viene scaricata sull’asfalto tramite degli pneumatici BFGoodrich Radial T/A.

Gli interni della classica muscle car si presentano in condizioni ottimali. Troviamo sedile anatomico anteriore con bracciolo, panca posteriore, cinture di sicurezza, tappezzeria in vinile nero, moquette nera, finiture in legno, volante a tre razze, radio AM/FM, cambio con impugnatura a pistola e ruota di scorta. La descrizione dell’annuncio di vendita sostiene che questa Dodge Super Bee del 1971 ha percorso 128.720 km da quando ha lasciato lo stabilimento di produzione.

