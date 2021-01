Nuovo cashback auto 2021, come funziona. Da oggi, per il rimborso cambia tutto. Il cashback si articola in quattro periodi. Il primo sperimentale iniziava l’8 dicembre 2020 e terminava il 31 dicembre 2020. Da adesso sono previsti tre ulteriori periodi della durata di sei mesi ciascuno. Ci interessa il semestre dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. In base al periodo, per accedere a questo tipo di rimborso devi effettuare un numero minimo di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici: il numero minimo è di 50 transazioni, da oggi.

Nuovo cashback auto 2021: si fa così

Ecco i 7 rimborsi per l’auto.

Se fai il rifornimento di carburante. Assicurazione obbligatoria Rc auto. Polizza facoltativa come Furto e incendio. Bollo auto, ossia la tassa di proprietà da pagare alla Regione. Multe. Sia ai Comuni sia ad altri gestori stradali. Carrozziere, meccanico, artigiano auto. Ricambi auto.

Attenzione alle regole.

Il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione.

Viene calcolato sulla base del valore complessivo delle transazioni effettuate durante il periodo di riferimento: dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo massimo di 150 euro.

Per ogni singola transazione, quindi, il limite di rimborso ottenibile è pari a € 15.

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni mai superiore a € 1.500 nel singolo periodo.

Caccia al super cashback

Viste le spese enormi dell’automobilista, questo soggetto è interessato al super cashback. Chi ha totalizzato il maggior numero di transazioni (tra i primi 100.000 aderenti) regolate con strumenti di pagamento elettronico ha diritto a un rimborso speciale di tipo forfettario pari a € 1.500. Appunto, il super cashback. In caso di parità, vince chi arriva per primo.

Ribadiamo. Percentuale: cashback del 10% per un minimo di 50 transazioni a periodo. Che va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Super Cashback di € 1500 se tra i primi 100.000 aderenti con il maggior numero di transazioni nel periodo.

Entro 60 giorni dal termine del periodo, hai diritto al rimborso su Iban.

Noticina cashback che potrebbe rivelarsi una beffa: si vedrà

Nel caso in cui l’importo totale dei rimborsi dovuti agli aderenti dovesse superare il limite massimo delle risorse stanziate dalla legge per il periodo di riferimento, l’ammontare dei rimborsi sarà proporzionalmente ridotto per ciascun aderente. Potrebbe essere una beffa. Nulla si sa per ora. Si vedrà.

