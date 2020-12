Peugeot sta già testando in Argentina la 208 GT-Line

Peugeot Argentina sta già percorrendo le strade di Buenos Aires con la Peugeot 208 GT-Line, uno dei primi lanci previsti per l’inizio del 2021. Completerà la gamma delle Peugeot 208 prodotta a El Palomar. In questo caso però la vettura sarà importata dall’Europa. Si è deciso di optare per questa soluzione con la versione più sportiva della hatchback (segmento B).

Peugeot 208 Gt-Line è in arrivo in Argentina: il debutto è fissato per gli inizi del 2021

Secondo indiscrezioni questa versione sarà l’unica che offrirà in Argentina il motore 1.2 turbo a tre cilindri e 130 cavalli. Sarà combinato solo con un cambio automatico a sei marce. Il livello di allestimento GT-Line è facilmente distinguibile a distanza: colori esclusivi, ruote dal design esclusivo, cerchi parafango neri, uno spoiler più grande sul lunotto e doppi terminali di scarico.

La 208 GT-Line si posizionerà al vertice della fornitura della nuova Peugeot 208. Questa versione, in una prima fase del progetto, è stata valutata per essere prodotta in Argentina, ma è stata successivamente scartata per “ragioni di costo”.

Lo stabilimento del Gruppo PSA in Slovacchia è proprio uno dei più competitivi in ​​questo senso, poiché il marchio si aspetta di raggiungere un prezzo “ragionevole”, pur dovendo pagare il 35% della tassa doganale.

Per ora, la 208 GT-Line sarà l’ultima aggiunta alla gamma 208 in Argentina. In Brasile, la versione elettrica e-208 è già venduta, ma la 208 GT-Line non sarà disponibile prima del 2022.

