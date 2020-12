Filtrata una delle luci posteriori della nuova Citroen C5

Nonostante parte dello sviluppo della nuova Citroën C5 si svolga in Germania, presso gli stabilimenti di Opel a Russelheim, è in Cina che si vedono la maggior parte dei prototipi di questo nuovo modello. In realtà tutte le foto spia che abbiamo visto provengono dal grande Paese asiatico, come l’ultima che riguarda questo modello.

E’ stata pubblicata nelle scorse ore la prima immagine leak della futura C5 e dato che la presentazione mondiale di questo veicolo è prevista per aprile al Salone di Shanghai siamo sicuri che ne seguiranno molte altre data l’importanza del modello. La prima immagine mostra il faro posteriore sinistro che sembra essere molto simile nella forma a quella del concetto CXperience. Ma conserva anche un po’ di eredità della C5 Tourer.

Il design rivela anche un dettaglio molto significativo: un pannello in policarbonato scuro che simula un vetro. Si tratta di uno stile diverso e che segue il trend di altri modelli con le luci separate dalla placca del pannello del portellone.

Il nuovo modello che diventerà il top di gamma in Europa, e anche in Cina dove sostituirà il C6, offrirà uno stile più moderno all’esterno, con una chiara eredità della CXperience e aggiungendo anche dettagli molto specifici di vecchi modelli come l’XM. Tuttavia, il marchio francese utilizzerà la tecnologia avanzata anche in altri concetti – in particolare, il 19_19 – per offrire un interno che promette di essere uno dei più confortevoli della sua categoria.

