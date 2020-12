Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In affronta un tour da Verona ai Monti Lessini

La Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In viene venduta dalla casa automobilistica francese come un veicolo in grado di assicurare la massima versatilità ed è un modello adatto sia in città che per la classica “fuga del weekend”. Inoltre, la C5 Aircross propone una modalità 100% elettrica che consente di accedere ai centri urbani oppure quella Sport per spremere al meglio il gruppo propulsore ibrido.

Il marchio di PSA ha deciso di realizzare un tour con partenza da Verona e arrivo ai Monti Lessini, sfruttando anche l’autonomia fino a 55 km in modalità full electric proposta dalla C5 Aircross Hybrid Plug-In. Il Blue LED del retrovisore centrale si accende e diventa ben visibile dall’esterno, facilitando l’accesso alle zone urbane a traffico limitato.

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: il SUV PHEV protagonista in un tour da Verona ai Monti Lessini

Grazie alla modalità E-Save, il SUV PHEV consente di mantenere una riserva di energia per i momenti in cui è importante procedere a zero emissioni. Oltre a questo, il veicolo propone una guida fluida e silenziosa senza però limitare la fruibilità in quanto è in grado di raggiungere una velocità fino a 135 km/h nella modalità Zero Emission.

La wallbox da 32A consente di ricaricare il veicolo in meno di 2 ore mentre, con una presa standard, la batteria impiega tra 4 e 7 ore a seconda del tipo di presa. I cavi di ricarica possono essere riposti comodamente nell’apposito comparto del vano bagagli.

Il gruppo propulsore della C5 Aircross Hybrid Plug-In è composto da un motore benzina PureTech 180 S&S da 1.6 litri affiancato da un propulsore elettrico per una potenza complessiva pari a 225 CV. La modalità di guida Hybrid utilizza in maniera autonoma la sinergia tra i due powertrain mentre quella Sport consente di sfruttare al meglio tutta la potenza del motore endotermico.

La funzione Brake permette di recuperare energia preziosa durante le fasi di frenata o di decelerazione, come ad esempio sulle strade in discesa dei Monti Lessini dove Citroën ha portato il SUV ibrido. Accanto ai due motori è presente il cambio automatico elettrificato e-EAT8 a 8 marce, rapido ed efficiente.

Passando all’abitacolo, la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In propone tutto lo spazio che si desidera e la massima modularità. I sedili Advanced Comfort e le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions assicurano un’eccellente livello di comfort a bordo.

Il SUV propone inoltre 20 sistemi per la sicurezza che assistono il conducente durante la guida mentre le interfacce digitali offrono una facilità d’uso senza precedenti. Il quadro strumenti da 12 pollici e il display touch da 8 pollici permettono un’esperienza d’uso 100% digitale.

