La curiosa storia di una Dodge Daytona del 1989

La storia che c’è attorno a questa Dodge Daytona del 1989 è molto particolare. Secondo il venditore, un uomo ha deciso di fare un regalo a sua moglie acquistandole una Daytona. La moglie dell’uomo desiderava guidare un’auto sportiva con un cambio manuale a 5 marce. Di conseguenza, il marito ha deciso di comperarle tale vettura.

Dopo un po’, la donna ha scoperto di odiare guidare un’auto con cambio manuale e quindi ha smesso di usarla dopo appena due settimane. Perciò, l’uomo ha deciso di riporre l’auto in un garage climatizzato assieme alla sua collezione di Corvette.

Dodge Daytona: un esemplare del 1989 è stato venduto all’asta dopo 31 anni di pochissimo utilizzo

Per i successivi 28 anni, l’auto è rimasta parcheggiata in garage e guidata soltanto occasionalmente. Alla fine, l’uomo ha venduta la Dodge Daytona nel 2017 e il suo secondo proprietario ha aggiunto soli 161 km. Dopo 31 anni, la coupé americana ha percorso appena 3505 km.

Visto che parliamo di un veicolo tenuto per diversi anni in un garage climatizzato e guidato raramente, non sorprende che sembra appena uscito dallo stabilimento di produzione. La vernice bicolore della carrozzeria sembra non aver subito alcun danno mentre i cerchi a forma di fiocco di neve sono immacolati. Anche gli interni presentano condizioni eccellenti, con tutti e quattro i sedili in ottimo stato.

Purtroppo il venditore non rivela molti dettagli ma sappiamo che la Dodge Daytona è equipaggiata da un motore a quattro cilindri da 2.5 litri disponibile in versione aspirata e turbo. La prima produce 101 CV di potenza mentre la seconda 152 CV. Questo esemplare del 1989 è stato offerto all’asta su eBay e venduto per 7800 dollari (6343 euro) mentre risulta ancora disponibile su un altro sito Web al prezzo di 18.500 dollari (15.045 euro).

