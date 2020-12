Ram 1500 TRX: un esemplare si è capovolto durante l’assemblaggio

Il nuovo Ram 1500 TRX è giunto sul mercato come il pick-up più performante realizzato fino ad ora dalla casa automobilistica americana. In un recente articolo pubblicato qualche settimana fa abbiamo riportato l’inizio della produzione del nuovo pick-up nello stabilimento di Sterling Heights.

Proprio in merito alla produzione, è stata pubblicata su Instagram una curiosa foto che mostra un TRX in grigio metallizzato capovolto su un lato mentre si trovava nella fase di assemblaggio. Diversi commentatori, che hanno lavorato in altre fabbriche automobilistiche, hanno notato che questo problema potrebbe riguardare un guasto ai macchinari usati per il montaggio.

Ram 1500 TRX: una foto scattata nello stabilimento di Sterling Heights mostra un esemplare capovolto

Un altro commentatore ha affermato che questo evento è accaduto martedì mattina presso la fabbrica di Sterling Heights mentre una fonte anonima dello stesso impianto ha dichiarato che Ram ha intenzione di demolire lo sfortunato esemplare.

Un noto sito Web americano ha deciso di contattare sia la persona che ha pubblicato la foto su Instagram che un rappresentante di Ram per avere maggiori informazioni sull’accaduto che ha coinvolto il nuovo Ram 1500 TRX. Al momento, però, nessuno dei due ha risposto.

Sembra che nessun dipendente sia rimasto ferito nell’incidente. L’acquirente che attendeva impaziente questo esemplare dovrà aspettare ancora un po’. Almeno da ciò che si evince dalla foto, il lato su cui il veicolo è poggiato avrà senza dubbio ricevuto qualche danno. Ad esempio, il passaruota posteriore lato passeggero è visibilmente danneggiato.

L’unica buona notizia è che non era una delle 702 unità della Launch Edition che è stata venduta in sole tre ore dopo l’apertura delle vendite nonostante il prezzo di 92.010 dollari (74.795 euro). Il Ram 1500 TRX è sicuramente un pick-up molto popolare con numerosi acquirenti che stanno attendendo il proprio esemplare. Nonostante la produzione sia iniziata meno di due settimane fa, questa foto conferma che l’esemplare capovolto era stato quasi completato.

