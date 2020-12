Ram annuncia l’inizio della produzione del nuovo Ram 1500 TRX

Ram ha annunciato oggi che la produzione del nuovissimo Ram 1500 TRX 2021 è iniziata presso lo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights (SHAP) a Sterling Heights, Michigan. Il primo veicolo – VIN n. 001 – è un Ram 1500 TRX Launch Edition decorato con l’esclusiva vernice esterna Anvil che sarà venduta all’asta per beneficenza. Maggiori dettagli sull’asta saranno disponibili all’inizio del prossimo anno.

“Siamo entusiasti di annunciare l’inizio della produzione del premiato e nuovissimo Ram 1500 TRX 2021”, ha dichiarato Mike Koval Jr., capo di Ram Brand. “Il Ram 1500 TRX rafforza la solida storia del marchio di autocarri ad alte prestazioni mentre amplia la gamma di veicoli leggeri di Ram con la migliore combinazione del segmento di prestazioni, capacità, lusso e tecnologia.

“Siamo anche ben consapevoli che il Ram 1500 TRX Launch Edition VIN # 001 sarà un camion da collezione istantaneo che sicuramente entusiasmerà gli appassionati, quindi abbiamo in programma di renderlo disponibile tramite asta e tutti i proventi andranno in beneficenza”, ha aggiunto Koval. “Non vediamo l’ora di fornire ulteriori dettagli sull’asta e su come i potenziali acquirenti possono fare offerte per questo camion Ram molto speciale all’inizio del prossimo anno”.

FCA ha investito quasi $ 1,5 miliardi per riorganizzare SHAP per costruire la prossima generazione di Ram 1500 e per supportare la crescita futura del marchio Ram. Il nuovissimo camion è stato lanciato ufficialmente nel marzo 2018. Più di 7.200 dipendenti attualmente costruiscono il pluripremiato camion.

Progettato bullone per bullone per superare in modo significativo ogni altro camion, il Ram 1500 TRX 2021 è stato testato per gestire le condizioni più difficili con estrema durata. Motore collaudato e affidabile ad alte prestazioni, il Ram 1500 TRX 2021 è alimentato da un motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri che offre la massima potenza per sessioni di guida prolungate senza degrado delle prestazioni. Il pick-up da mezza tonnellata prodotto in serie più veloce, più veloce e più potente al mondo è valutato a 702 cavalli, 650 lb.-piedi. di coppia e offre un nuovo livello di prestazioni: 0-60 miglia all’ora (mph) in 4,5 secondi, il quarto di miglio in 12,9 secondi a 108 mph e una velocità massima di 118 mph.

Il nuovo Ram 1500 TRX 2021 è stato recentemente nominato vincitore del prestigioso concorso MotorTrend Truck of the Year , segnando il terzo anno consecutivo che il marchio Ram ha conquistato l’ambito premio. Ram 1500 ha vinto nel 2019 e Ram Heavy Duty ha ottenuto il massimo dei voti per il 2020.

Per commemorare il camion più potente d’America a 702 cavalli, il 1500 TRX Launch Edition del 2021 è limitato a 702 unità, che sono state vendute in meno di tre ore. Il Ram 1500 TRX Launch Edition si distingue visivamente per la sua esclusiva vernice Anvil Grey e, all’interno, ogni camion presenta uno speciale badge rosso e in alluminio spazzolato sulla console centrale che lo identifica come un modello Ram 1500 TRX Launch Edition in edizione limitata.

