Niente patente auto a chi non fa vaccino Covid: idea di Alessandro Cattaneo. Il politico di Forza Italia dice in tv che è una battuta. A LA7. Mentre la discussione sul vaccino domina in Internet. Se ne sentono di tutti i colori: obbligatorietà per tutti, solo per qualcuno, per chi va al cinema e allo stadio, per chi lavora in ospedale.

Niente patente auto a chi non fa vaccino Covid: quali concetti

Per Cattaneo, “il Covid sarà sconfitto quando il vaccino sarà entrato in funzione raggiungendo l’immunità di gregge, si parla del 75-80%”.

“Una battuta”, sostiene. “Forse bisognerà togliere la patente a chi vuole esercitare la libertà di non vaccinarsi”.

Ancora il forzaitaliota: “La libertà di scegliere di non vaccinarsi non può mettere in pericolo l’intera nazione dal non poter sconfiggere il Covid una volta per tutte. Non è da escludere l’obbligatorietà del vaccino anti coronavirus”.

Quali requisiti per la patente

Dopo aver sentito le parole di Cattaneo, vediamo cosa dice il Codice della Strada: per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida, cosa occorre?

Il richiedente (all’accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari) non dev’essere affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli.

In caso di dubbio, decide la commissione medica locale. Che magari dà la patente solo per determinate fasce orarie: con limitazioni. Cosa frequente per gli over 80 anni.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI