Peugeot: ecco i lanci previsti tra il 2021e il 2025

Peugeot offrirà molti nuovi modelli negli anni a venire, come la 3a generazione della 308 e la 508 Sport Engineered, quindi ecco uno sguardo al programma di lancio del marchio del leone 2021-2025.

Peugeot 308: marzo 2021

L’auto più attesa del marchio è la nuova Peugeot 308. È giunto il momento, la seconda generazione è sul mercato dal 2013. Il veicolo ha ricevuto solo un piccolo restyling nel 2017.

508 Sport Engineered

Peugeot intende presentare il nuovo modello nel marzo del prossimo anno. Il debutto sul mercato è previsto per ottobre. Il veicolo sarà costruito sulla piattaforma EMP2 migliorata e utilizzerà motori ibridi del gruppo PSA. Il design sarà ispirato sia al modello 3008 sia al concept futuristico chiamato Instinct, che ha debuttato nel 2017.

Novità anche per la Peugeot 208 che riceverà una versione sportiva. I designer metteranno in risalto il modello con un frontale aggressivo con un nuovo paraurti e inserti luminosi Peugeot Sport Engineered. Tuttavia, non sarà un modello ibrido come il già citato 508 PSE, ma 100% elettrico. La gamma PSE, che sostituisce i veicoli a marchio GTi, verrà inoltre ampliata con una versione da 360 CV della 3008.

La versione elettrica del furgone Partner debutterà a metà del 2021. Sarà una versione gemella della Citroen e-Berlingo e della Opel Combo-e. Tutte e tre le vetture sono alimentate dalla stessa unità elettrica da 136 CV. L’energia proviene da batterie con una capacità di 50 kWh. I produttori annunciano che la capacità di carico dei modelli elettrici sarà paragonabile a quella delle versioni a combustione.

La gamma di Peugeot 308 non può fare a meno di una station wagon e non sarà diversa con la terza generazione. Il lancio del veicolo è previsto per il 2022. In meno di due anni, arriverà anche la 308 con una carrozzeria in stile crossover. Nel 2022, Peugeot presenterà una versione aggiornata della 508, che riceverà un esterno leggermente modificato, un nuovo touchscreen e ausili alla guida migliorati. Un restyling è atteso anche Peugeot Boxer.

Peugeot amplierà anche la sua gamma di SUV nei prossimi anni. La terza generazione della 3008 debutterà nel 2023 e nel 2025 ci sarà una versione coupé che gareggerà, tra le altre, con Renault Arkana. Le modifiche attendono la 5008, che sarà molto più diversa dal modello attuale. Il marchio francese desidera tornare a una forma più funzionale. L’anno 2022 porterà anche il restyling della Peugeot 208 e del 2008.

L’arrivo di un SUV di grandi dimensioni è ancora in discussione. Gli Stati Uniti sarebbero il mercato preferito per il modello. Il fratello maggiore della Peugeot 5008 potrebbe essere realizzato sulla piattaforma di Fiat Chrysler, che insieme a PSA formerà il gruppo Stellantis nel 2021. La seconda opzione è quella di utilizzare la piattaforma eVMP, che permette l’installazione di un motore elettrico. Un’altra incognita è il futuro della Peugeot 108. La produzione dell’attuale generazione sarà completata nel 2021. Il successore potrebbe condividere componenti con la Fiat 500e.

