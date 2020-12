Peugeot RCZ: la nuova generazione ipotizzata in render

La fusione tra FCA e PSA porterà alla creazione di Stellantis e a sua volta una serie di nuovi modelli davvero interessanti. Il nuovo gruppo potrà sfruttare il meglio di entrambe le aziende per portare sul mercato magari anche una nuova sportiva a due porte la quale potrebbe essere il diretto successore della Peugeot RCZ.

Questa vettura è stata introdotta per la prima volta nel 2010 ed è rimasta nella gamma della casa automobilistica francese per cinque anni. Dall’uscita dal mercato della RCZ, il brand di PSA è rimasto praticamente senza alcuna sportiva. Tuttavia, qualche mese fa Peugeot ha presentato la 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) equipaggiata da un motore ibrido capace di sviluppare una potenza di 400 CV.

Peugeot RCZ: Kleber Silva immagina in render come sarebbe la nuova generazione

Nonostante l’arrivo di questo modello, nella gamma della casa automobilistica francese manca comunque una coupé sportiva simile alla Peugeot RCZ. Almeno fino ad ora, il marchio francese non ha intenzione di lanciare un successore di questa vettura. Il famoso designer brasiliano Kleber Silva, però, ha immaginato in alcuni render come potrebbe essere l’aspetto diell’ipotetica nuova generazione.

Dando un’occhiata alle due immagini presenti nell’articolo, possiamo vedere che il progetto si ispira chiaramente al modello originale ma prende in prestito alcune caratteristiche presenti sui veicoli attuali di Peugeot e sull’Alfa Romeo 4C. Il retro sembra ispirarsi al design estetico adottato sui SUV dalla casa del Leone, con fari collegati da una fascia nera spessa.

Le linee generali della RCZ di nuova generazione restano fedeli a quelle del modello originale. All’interno possiamo aspettarci il layout utilizzato da Peugeot sugli ultimi suoi veicoli come ad esempio il nuovo sistema di infotainment i-Cockpit.

Visto che, almeno fino ad ora, non sono emerse indiscrezioni e foto spia riguardanti la nuova generazione della Peugeot RCZ, sarà difficile rivedere questo veicolo. Qualche mese fa, un dirigente della casa automobilistica francese ha confermato che si stanno concentrando sullo sviluppo di auto a guida autonoma ed elettriche.

