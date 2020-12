La NHTSA propone modifiche per migliorare la mobilità delle persone disabili

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha proposto due importanti modifiche che potrebbero migliorare la mobilità delle persone con disabilità. La prima proposta è rivolta alle società di autonoleggio e consentirebbe loro di disabilitare temporaneamente l’airbag per il sostegno delle ginocchia del conducente.

Questa operazione permetterebbe l’installazione di comandi manuali per assistere le persone che ne hanno bisogno per guidare. Tale proposta potrebbe spingere le società di noleggio auto ad offrire più veicoli per le persone disabili. La NHTSA ha anche osservato che questo cambiamento andrebbe a migliorare la sicurezza.

NHTSA: l’agenzia ha presentato due proposte per migliorare la mobilità delle persone con disabilità

“Se l’airbag del supporto per le ginocchia dovesse attivarsi in un incidente, la forza provocata dall’apertura potrebbe far sì che i comandi manuali colpiscano il guidatore con forza e creare un serio rischio per la sicurezza del conducente“, ha spiegato l’agenzia governativa statunitense.

La seconda proposta è più semplice in quanto consentirebbe l’installazione di trasportatori posteriori per sedie a rotelle e scooter elettrici utilizzati dalle persone con disabilità. Anche se questi trasportatori potrebbero bloccare le riprese della retrocamera, la National Highway Traffic Safety Administration ha osservato che tale modifica migliorerebbe la mobilità per conducenti e passeggeri disabili.

Entrambe le proposte sono state messe a punto per migliorare la mobilità, creando delle esenzioni specifiche poiché la legge federale proibisce alle aziende di disabilitare le caratteristiche di sicurezza che consentono a un veicolo di essere conforme al Federal Motor Vehicle Safety Standard. Il pubblico avrà a disposizione 30 giorni di tempo per commentare le modifiche proposte dalla NHTSA ma sicuramente pochissime persone si opporranno a tali cambiamenti.

Attraverso una dichiarazione, il vicedirettore della NHTSA James Owens ha affermato: “Un trasporto sicuro e accessibile è vitale per le persone con disabilità. Questa regola consentirà loro di noleggiare una gamma più ampia di auto e faciliterà il trasporto di sedie a rotelle e scooter, migliorando la loro qualità di vita“.

