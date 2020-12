Vaccino Covid coi volontari in auto. A Belluno, si resta comodamente nell’abitacolo della vettura. Idea del Veneto, pronta a espandersi a macchia d’olio. Fu così anche per il tampone anti coronavirus. Prima un caso sporadico, poi tutti a farsi tamponi in auto. La macchina si rivela preziosissima in pandemia di corona, come mezzo di trasporto anti infezione da saliva (al contrario dei mezzi pubblici pericolosi) e come spazio dove effettuare tamponi e vaccini. Un modo intelligente di sfruttare un mezzo unico e inimitabile come l’auto.

Vaccino Covid coi volontari in auto: 40 operatori sanitari dell’Ulss Dolomiti

Sì al vaccino contro il Covid per i primi 40 operatori sanitari dell’Ulss Dolomiti. A Belluno in modalità drive-in nella postazione allestita all’ospedale San Martino (area San Gervasio) e a Feltre nella sala convegni dell’ospedale.

Individuati dalle due direzioni mediche ospedaliere e dalle due direzioni di distretto su base volontaria. Professionisti (medici, infermieri e Oss) che lavorano in reparti o in categorie direttamente coinvolte nell’assistenza a pazienti Covid: Rianimazione, Pneumologia, Malattie Infettive, Medicina, Geriatria, Ospedale di comunità, Pronto soccorso, Medicina di famiglia, Usca.

Dopo la vaccinazione, i soggetti vaccinati hanno aspettato, sorvegliati, vicino al punto vaccinale 15 minuti, come da linee guida. Agli stessi vaccinati oggi è già stata programmata la somministrazione della seconda dose prevista per il 17 gennaio a 21 giorni dalla prima.

Sempre in auto altre vaccinazioni

D’altronde, la stessa cosa è avvenuta mesi fa per la vaccinazione anti TBE. L’attività prese avvio all’ospedale San Martino di Belluno con modalità drive-in, cioè rimanendo in auto. Le persone in lista d’attesa vennero contattate per fissare un appuntamento dedicato. Si recarono nell’area drive-in con la propria auto, indossando la mascherina e una maglietta per favorire la vaccinazione nella parte alta del braccio (muscolo deltoide).

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI