Dodge Viper e Ferrari F12berlinetta si sfidano in una drag race

L’ultima generazione dell’iconica Dodge Viper è stata venduta con il prestante motore V10 da 8.4 litri. Alcuni però ritengono il propulsore non ancora abbastanza per soddisfare le loro esigenze. L’esemplare presente nel video in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da SneakySnakes, dispone del pacchetto Prefix 550ci che permette al 10 cilindri della supercar americana di proporre una cilindrata di 9,01 litri (550ci).

Accanto al propulsore troviamo altre modifiche fra cui delle testate custom, una puleggia IPSCO e un impianto di scarico estremo. Da notare che il motore V10 di questa Viper utilizza il rapporto di compressione originale (10.5:1) mentre nel serbatoio è presente un carburante a 93 ottani. Secondo quanto dichiarato dallo youtuber, adesso la sua Viper è in grado di sviluppare una potenza di 732 CV sul banco di prova.

Dodge Viper: la supercar americana sfida una Ferrari F12berlinetta

Nella clip presente in fondo all’articolo possiamo assistere a una drag race condotte fra la sportiva americana e la bellissima e performante Ferrari F12berlinetta. Da sottolineare che anche il V12 di Maranello ha ricevuto una serie di modifiche come ad esempio un impianto di scarico Capristo e un pacchetto di tuning Gintani. Questi cambiamenti ora permettono al propulsore da 6.5 litri di produrre circa 650 CV.

A differenza della Dodge Viper, che propone un cambio manuale, la F12berlinetta dispone di una trasmissione a doppia frizione. Entrambe le vetture si sono già scontrate in passato ma SneakySnakes ha voluto riproporre una gara di accelerazione in seguito alle modifiche ricevute. Per maggiori informazioni, date un’occhiata al video presente dopo la galleria fotografica.

