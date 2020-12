Dodge Challenger SRT Hellcat si trasforma nel Generale Lee moderno

La famosa Charger presente in Hazzard, conosciuta anche come Generale Lee, era un modello del 1969. Nel corso degli anni, la casa automobilistica americana ha aggiunto un paio di porte alla vettura, trasformandola in una berlina muscolosa. Il progetto presente in questo articolo, però, ha l’obiettivo di mostrarci una moderna incarnazione della Charger di Hazzard, basandosi sulla Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody di ultima generazione.

La famosa serie televisiva, in cui erano protagonisti Bo e Luke assieme al Generale Lee, è stata trasmessa dal 1979 fino al 1985. Al giorno d’oggi è possibile trovare diverse vetture che mirano a ricreare l’aspetto della vettura originale utilizzata nella serie TV, da accurati render fino a proposte nel mondo reale come questa Challenger SRT Hellcat.

Dodge Challenger SRT Hellcat: un esemplare widebody è stato trasformato in un moderno Generale Lee

C’è un aspetto di quest’auto che continua a suscitare scalpore, ossia la bandiera confederata presente sul tetto. C’è chi paragona la bandiera a un simbolo di razzismo e quindi ritiene che debba essere tolta dall’auto mentre altri pensano che il veicolo debba essere lasciato nel suo stato originale.

Questo dibattito ha portato a modificare il merchandising di Hazzard, con la perdita della bandiera sul modello. Questa Challenger SRT Hellcat Widebody offre una soluzione alternativa: al posto della bandiera confederata o del tetto originale, troviamo l’attuale bandiera americana mentre il marchio Generale Lee sui lati del tetto e i numeri presenti sulle portiere sono rimasti.

Oltre al lato estetico, la muscle car ha ricevuto alcune modifiche come l’assetto ribassato, un secondo splitter installato anteriormente (fissato tramite un paio di aste) e i ganci presenti sul cofano motore. Le foto di questa particolare Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody sono state condivise su Instagram da TAG Motorsports con sede a San Diego (California).

