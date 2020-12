Ecco una Dodge Challenger SRT Hellcat con kit widebody di Liberty Walk

La Dodge Challenger SRT Hellcat proposta in questo articolo è davvero particolare. Si tratta di una vettura americana dotata di un kit widebody proveniente da un tuner giapponese ma che viaggia sulle strade europee.

Anche se la casa automobilistica americana propone un’opzione widebody di serie per la muscle car, questo esemplare è arrivato nel garage dell’azienda di tuning con la carrozzeria standard. In particolare, il lavoro di aumentare la larghezza è stato effettuato dallo specialista giapponese Liberty Walk e ciò è ben visibile dai bulloni usati per fissare i passaruota estesi alla carrozzeria dell’auto.

Dodge Challenger SRT Hellcat: un particolare esemplare modificato sfila per le strade d’Europa

Il kit LB Walk include anche uno spoiler a coda di anatra sul retro e un grosso splitter anteriore che però non sono presenti su questa Challenger SRT Hellcat. Oltre alle componenti di fabbrica, la vettura è dotata di feritoie verticali presenti sul lunotto posteriore.

Il progetto che vede protagonista questa muscle car è stato curato da Peicher Performance il quale ha deciso di installare un enorme box da tetto tipico delle auto familiari usate per viaggiare. Come è possibile vedere nelle varie immagini allegate all’articolo, la vettura dispone di un assetto estremamente ribassato, costituito da sospensioni pneumatiche sviluppate da Null-Bar. Troviamo anche dei cerchi MB Design con una parte centrale nera e un bordo spesso lucido.

Purtroppo, Tuned Photography (il profilo Instagram che ha condiviso le immagini di questa Dodge Challenger SRT Hellcat) non ha specificato quale versione della vettura sia, se la Redeye da 808 CV o la Hellcat da 727 CV. In ogni caso, parliamo di un bolide estremamente performante, soprattutto grazie al suo Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

