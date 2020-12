Peugeot: futuro incerto per il SUV 2008 in Indonesia

Il distributore nazionale in Indonesia di auto Peugeot, Astra International Tbk – Peugeot Sales Operation (Peugeot Indonesia), ha rivelato che il nuovo 2008 avrebbe dovuto essere lanciato quest’anno, ma non è riuscito a causa della pandemia di Covid-19. Il lancio del SUV è stato posticipato al 2021, ma finora non esiste un programma preciso.

“Quest’anno avremmo dovuto lanciare un prodotto, ma a causa della pandemia, tutto è in ritardo. C’è un nuovo prodotto aggiuntivo che lanceremo nel 2021”, ha dichiarato martedì (22/12) Rokky Ivayandi, amministratore delegato di Peugeot Indonesia, a CNNIndonesia.com.

A febbraio, Peugeot Indonesia ha lanciato una nuova variante denominata Allure Plus in 3008 e 5008, mentre il 2008 è noto per essere stato programmato per il lancio in ottobre alla mostra Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS).

Il GIIAS è stato dichiarato cancellato ad agosto a causa dei timori di una pandemia. Tuttavia, l’amministratore delegato di Peugeot Indonesia Rokky Ivayandi ha spiegato il motivo per cui il 2008 non è stato rilasciato quest’anno.

Secondo Rokky, il ritardo era dovuto anche al fatto che il 2008 non era stato prodotto da Peugeot in Malesia. Si dice che il suo piano di produzione sia stato “gravemente interrotto” dalla pandemia. Finora, non c’è certezza quando verrà effettuata la produzione, ha detto Rokky, il che lo rende anche impossibilitato a confermare la data del lancio 2008 in Indonesia nel 2021.

Rokky ha spiegato che le vendite di Peugeot quest’anno dovrebbero essere di 210 unità, crescono del 60% rispetto ai risultati del 2019. La causa della crescita, ha spiegato Rokky, è supportata dal lancio di 3008 Allure Plus e 5008 Allure Plus dalla Malesia, che sono più economiche della variante precedente, la 3008 GT Line e 5008 GT Line importate dalla Francia.

