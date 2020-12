Fiat: ecco le novità che caratterizzeranno i suoi pickup nel 2021

Fiat è leader nel segmento dei veicoli commerciali leggeri in Brasile. Questo grazie a veicoli molto popolari in quel paese come Fiat Toro e Strada. Nonostante ciò la principale casa automobilistica italiana riserverà alcune novità importanti per questi modelli nel 2021.

Ecco quali saranno le novità nel 2021 in Brasile per i pickup Fiat Toro e Strada

Fiat innanzi tutto deve portare a compimento una grande sfida: cambiare il Fiat Toro, uno dei pickup più venduti in Brasile. La casa automobilistica ha già confermato che il modello avrà un nuovo volto e le modifiche dovrebbero arrivare nella prima metà del 2021.

Ma non ci dobbiamo aspettare grandi cambiamenti. Oltre alla presenza di nuove ruote, cambieranno solo il paraurti e i fari. L’interno dovrebbe avere un nuovo sistema multimediale. Il logo “scritto” sostituisce quello con lo scudo creato nel 2006. Il nuovo motore è la grande novità: 1.3 turbo da 150 CV e 25 kgfm .



Oltre al nuovo Toro, Fiat promette di dare una trasmissione automatica all’altro suo pickup Strada, lanciata nell’aprile 2020. Il pick-up ha solo un’opzione di trasmissione manuale a 5 marce per ora. La versione del veicolo con cambio CVT arriverà per il momento solo con il motore 1.3 Firefly aspirato.

