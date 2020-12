FCA anticipa l’arrivo in Brasile delle Jeep Compass Hybrid e Fiat 500 Elettrica

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) anticiperà il debutto della nuova Jeep Compass Hybrid e della nuova Fiat 500 Elettrica con il lancio di un programma di elettrificazione in Brasile che, per la prima volta, viene implementato al di fuori dell’Europa. Ne abbiamo già parlato in maniera approfondita in un articolo dedicato.

Denominato e-Mobility, il programma del gruppo automobilistico italo-americano sarà realizzato in collaborazione con Enel X con l’obiettivo di creare un’infrastruttura a supporto delle nuove auto elettrificate di Fiat e Jeep. Senza riportare il numero dei punti di ricarica che saranno installati in Brasile, FCA promette di offrire ai futuri possessori della Compass Hybrid e della 500 Elettrica diversi vantaggi.

FCA: il programma e-Mobility anticiperà l’arrivo in Brasile di Compass Hybrid e 500 Elettrica

Con l’implementazione a partire dal 2021, il programma e-Mobility supporterà entrambe le vetture di FCA. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, presto potrebbe debuttare in Brasile anche un terzo modello: il Jeep Renegade Hybrid.

Breno Kamei, Director of Portfolio, Research and Competitive Intelligence di FCA, ha commentato dicendo: “La differenza di e-Mobility è offrire una soluzione integrata. Stiamo creando un concetto di interazione per l’utente in mobilità e il veicolo è una parte importante di questo processo. È fondamentale comprendere l’auto come una piattaforma, ben oltre il mezzo di trasporto, ma anche come collegare soluzioni diverse che miglioreranno notevolmente l’esperienza del consumatore. Per questo dobbiamo essere vicini a partner che si identificano con il nostro scopo, oltre a Enel X“.

Con un’infrastruttura completa in Brasile, FCA potrà espandere ancor di più la sua presenza dopo Stellantis in quanto PSA ha annunciato l’arrivo della Peugeot 208 e-GT senza alcun programma di elettrificazione.

La rete del gruppo automobilistico italo-americano dovrebbe iniziare nel sud-est del grande paese sudamericano, migrando verso sud e nord-est. Enel X prevede di installare 250 punti di ricarica (che saranno utilizzati da FCA) in 100 parcheggi Estapar e nel Distretto Federale.

