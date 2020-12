Fiat Chrysler dona 700.000 dollari per progetti di miglioramento nella zona est di Detroit

Fiat Chrysler Automobiles ha detto lunedì che sta donando quasi $ 700.000 per progetti di miglioramento di Detroit nei quartieri di Chandler Park, West End e Riverbend, insieme a una piazza dell’istruzione come parte del suo accordo di benefici per la comunità con la città di Detroit.

La casa automobilistica ha detto che $ 400.000 andranno all’Impact Neighbourhood Fund, con i membri della comunità e il dipartimento di pianificazione e sviluppo della città che determinano quali progetti di rivitalizzazione riceveranno i fondi.

Fiat Chrysler Automobiles sta anche donando $ 285.000 alla Chandler Park Conservancy come parte del suo accordo, con cui costruirà una piazza a Chandler Park volta a educare gli studenti sulla gestione delle acque piovane verdi, l’habitat della fauna selvatica e la tutela ambientale.

“Il nostro futuro collettivo sarà definito dal modo in cui collaboriamo per trasformare i nostri quartieri e siamo solo all’inizio”, ha affermato Ron Stallworth, responsabile degli affari esterni di FCA, in un comunicato.

Fiat Chrysler sta per completare l’impianto di Mack Assembly e l’ampliamento del vicino stabilimento di Jefferson North, con un investimento di 2,5 miliardi di dollari. La città e la società hanno recentemente pubblicizzato l’assunzione di 4.100 Detroiters per lavori di produzione di auto.

Fiat Chrysler ha anche affermato di aver donato 20.000 mascherine per il viso ai leader della comunità, con lo scopo di aiutare a frenare la diffusione di COVID-19. FCA ha dichiarato che il prossimo anno donerà altri $ 400.000 all’ImpaNeroute Fund.

