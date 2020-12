Negli ultimi anni, il marchio francese DS Automobiles ha subito un vero e proprio processo di rivoluzione interna. Le novità di DS per il 2021 consentiranno al brand di raggiungere due obiettivi molto rilevanti: aumentare la sua gamma con due nuovi modelli e miglioare la sua quota di mercato nel Vecchio Continente. Sono in arrivo due versioni destinate a svolgere un ruolo da protagonista nella gamma del marchio di PSA. Due modelli che seguiranno sulla scia della nuova DS 9 che ha recentemente iniziato il suo viaggio commerciale.

Il prossimo modello che entrerà a far parte della gamma della casa automobilistica francese sarà la nuova DS 4. Una compatta che è chiamata a confrontarsi direttamente con i veri pesi massimi del mercato europeo. Audi A3 Sportback , BMW Serie 1 e Mercedes Classe A si posizionano come le principali rivali che il nuovo modello dell’azienda francese dovrà affrontare. Tra le varie opzioni meccaniche ci sarà una variante ibrida plug-in, la nuova DS 4 E-Tense. Il debutto in società della nuova DS 4 è previsto per il primo trimestre del 2021.

Prendendo come punto di partenza la nuova DS 4, è in fase di sviluppo un nuovo “crossover” compatto . Questo mercato di nicchia sta vivendo una vera “esplosione” in Europa. Ed è che l’offerta sta crescendo in modo accelerato. La nuova DS 4 Crossback sbarcherà nel nostro mercato per posizionarsi come un’alternativa più lussuosa ed esclusiva a modelli come Ford Focus Active o KIA XCeed.

