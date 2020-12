DS 3 Crossback offre un’esperienza audio premium grazie a Focal

DS Automobiles ha deciso di collaborare con Focal per portare sulle sue vetture un’esperienza audio di alto livello. La matrice francese delle due aziende ha favorito l’incontro e la condivisione di un obiettivo comune: realizzare prodotti votati all’eccellenza.

I sistemi Focal sono ben noti agli appassionati Hi-Fi di tutto il mondo e sono costituiti da diffusori dalla brillante sonorità, la cui personalità si esprime con il design prima ancora dell’udito. Un esempio è la DS 3 Crossback che propone a bordo il sistema Focal Electra composto da 12 altoparlanti, posizionati strategicamente in un abitacolo che è stato appositamente adattato per l’occasione. Ciò viene dimostrato dai pannelli sulle portiere di maggiore spessore che contengono i diffusori.

DS 3 Crossback: il sistema Focal promette delle prestazioni audio di alto livello

I quattro tweeter invertiti in alluminio assicurano alti precisi e dal dettaglio rifinito. I quattro woofer sono affiancati da tre altoparlanti per le medie frequenze realizzati con l’esclusivo trattamento Polyglass, per un ricercato compromesso tra smorzamento e rigidità.

La definizione sonora è semplicemente perfetta, secondo DS Automobiles, grazie al posizionamento degli altoparlanti per le medie frequenze nelle portiere anteriori. Questa collocazione consente una precisa definizione del palcoscenico sonoro.

Il sistema Focal Electra presente a bordo della DS 3 Crossback è costituito anche dal subwoofer Power Flower inserito nella base del bagagliaio. Grazie al suo potente flusso magnetico, il subwoofer restituisce bassi profondi e controllati.

L’impianto audio si completa con un potente amplificatore di classe D/AB con tecnologia ibrida in grado di offrire 515W di potenza. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, questo sofisticato impianto audio è perfettamente in sintonia con il carattere raffinato della DS 3 Crossback.

