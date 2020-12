Ferrari F8 Spider: la bellissima decappottabile vista sulle strade di Monaco

È passato più di un anno da quando Ferrari ha presentato la versione open top della Tributo con il nome di Ferrari F8 Spider. Era esattamente il 9 settembre 2019. La scoperta a motore centrale del cavallino rampante presenta la stessa configurazione vista sulla coupé. Ciò significa che sotto il cofano troviamo un motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima.

Accanto al propulsore F154 CG c’è una trasmissione automatica F1 a doppia frizione a 7 marce con rapporti di trasmissione aggiornati. La casa automobilistica modenese afferma che la nuova decappottabile è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,2 secondi mentre la velocità massima raggiunta è pari a 340 km/h. Si tratta di una configurazione molto simile a quella utilizzata sulla 488 Pista.

Ferrari F8 Spider: due esemplari ripresi in video quest’estate a Monaco

L’F154 CG è attualmente il V8 più potente prodotto da Ferrari. Esso è dotato di bielle in titanio di derivazione F1, collettori di aspirazione specifici con fluidodinamica ottimizzata, scarichi e collettori in inconel e sensori sviluppati appositamente per eliminare il turbo lag.

La Ferrari F8 Spider pesa 1486 kg rispetto ai 1435 kg della Tributo. Proprio come le precedenti 458 Spider e 488 Spider, la nuova decappottabile è dotata di un hard top a scomparsa che impiega soli 14 secondi per aprirsi/chiudersi. Inoltre, tale operazione può essere fatta a una velocità massima di 45 km/h.

Il brand di Maranello sostiene che la F8 Spider è il 10% più aerodinamica della precedente 488 Spider. In aggiunta, troviamo grandi prese d’aria sui fianchi posteriori, spostate più indietro rispetto al modello precedente per trasmettere un migliore flusso d’aria al propulsore.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da ExoticCarspotters che ci mostra due bellissime Ferrari F8 Spider (una rossa e una argento) avvistate sulle strade di Monaco.

