Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye sfida una Shelby GT500 in una drag race

Il prezzo da pagare in America per possedere una muscle car è relativamente basso. Ad esempio una Ford Mustang, con motore a quattro cilindri da 2.3 litri che sviluppa 314 CV di potenza, parte da 26.670 dollari (21.932 euro).

Accanto al propulsore troviamo un cambio manuale a 6 marce che, anche se rende l’auto poco adatta alle drag race, permette di divertirsi su strada. Se i soldi non sono un problema, l’unico modo per avere prestazioni in più è quello di scegliere una Shelby GT500, capace di sviluppare 771 CV di potenza provenienti da un V8 sovralimentato da 5 litri.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: la potente muscle car di FCA affronta una Shelby GT500

Una delle ultime drag race pubblicate su YouTube da Drag Racing and Car Stuff ci mostra in azione proprio un esemplare della Shelby GT500 che gareggia contro una Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye e i suoi 808 CV di potenza. Questa però non è la Challenger più potente presente sul mercato in quanto questo primato lo detiene la Demon da oltre 850 CV.

Nella gara di accelerazione visibile in fondo all’articolo possiamo vedere che la Mustang parte in modo relativamente lento rispetto alla muscle car di FCA così da evitare lo slittamento delle ruote e di perdere trazione. Poiché la Hellcat Redeye presenta una configurazione simile, le due vetture potrebbero anche eguagliarsi durante l’intera gara.

Se fossero riuscite a partire assieme, quasi sicuramente le due auto avrebbero completato la gara nello stesso istante in quanto nella prima il distacco è stato di soli 0,24 secondi. La seconda drag race porta un divario leggermente maggiore, anche se parliamo sempre di mezzo secondo.

In ogni caso, per avere maggiori informazioni sul versus fra la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye e la Shelby Mustang GT500 vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI