Ram 1500 affronta il nuovo Ford F-150 Hybrid in una drag race | Video

Per il model year 2021, Ford ha deciso di intensificare i giochi nel segmento dei pick-up proponendo una versione ibrida del suo Ford F-150. Sotto il cofano troviamo il motore PowerBoost V6 da 3.5 litri che è essenzialmente un EcoBoost V6 abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio automatico a 10 rapporti.

Con 436 CV di potenza e 773 nm di coppia massima, l’F-150 Hybrid propone 20 CV in più rispetto al precedente Raptor. Se foste interessati a scoprire le prestazioni del nuovo pick-up a confronto con un Ram 1500 dotato di motore Hemi V8 e un GMC Sierra 1500 con propulsore V8, allora Edmunds ha la risposta per voi.

Ram 1500: il pick-up full-size sfida il nuovo F-150 Hybrid di Ford e il GMC Sierra 1500

Il noto canale YouTube ha infatti organizzato una serie di drag race in cui ha messo a confronto i tre modelli americani. Questa sembrerebbe essere la prima gara di accelerazione a cui il nuovo Ford F-150 Hybrid ha partecipato. Il propulsore Hemi V8 da 5.7 litri del 1500 è il meno potente fra tutti in quanto sviluppa 401 CV e 556 nm.

La prima gara termina con il pick-up Ford vincitore davanti al Sierra 1500 e al veicolo di Ram. Per la seconda sfida, il team di Edmunds ha utilizzato la trazione integrale a quattro ruote motrici anziché quella a due ruote motrici. Sorprendentemente, il pick-up di GMC ha vinto questo round mentre l’F-150 Hybrid e il Ram 1500 hanno terminato, rispettivamente, in seconda e terza posizione.

Da un ulteriore confronto effettuato sempre dal nostro canale YouTube emerge che l’F-150 ha la migliore accelerazione da 0 a 96 km/h in quanto impiega 5,7 secondi. La stessa cosa vale per il quarto di miglio che viene completato in 14 secondi a 157 km/h. Ad ogni modo, per scoprire maggiori informazioni sul confronto vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

