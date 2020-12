Dodge Viper è diventata un vero e proprio oggetto da collezione

Hagerty ha notato un apprezzabile aumento dei prezzi per le Dodge Viper di prima generazione. La tendenza è iniziata con la vendita della Viper personale del defunto dirigente automobilistico Lee Iacocca per $ 285.500 all’asta di Scottsdale di Bonhams all’inizio di quest’anno. Quell’auto era eccezionale, sia per la sua storia di proprietà sia per essere il primo esemplare mai prodotto, ma segnò anche l’inizio di una raffica di vendite di Viper a prezzo più alto quest’anno.

Alla stessa asta, dice Hagerty, le Dodge Viper presenti hanno sovraperformato le proiezioni dell’azienda di circa il 40%. Da allora i prezzi non sembrano essere scesi. Un esemplare con 72 miglia ha conquistato più di $ 80k su eBay lo scorso ottobre, stabilendo un nuovo record per auto diverse da quelle di Lee Iacocca, e un’auto con 83 miglia sul contachilometri su eBay la settimana successiva ha ottenuto circa $ 90k.

Più recentemente, una Dodge Viper con 950 miglia è stata venduta su Bring A Trailer per $ 115k all’inizio di questo mese, una somma superiore del 52% rispetto al valore corrente di Hagerty.

Per quanto sconcertante sia tutta questa attività recente, è anche questione di tempo. Dodge Viper è stato a lungo un classico sottovalutato, offrendo uno stile unico, un propulsore unico e un’esperienza di guida completamente diversa da qualsiasi altra cosa sulla strada. Se hai sempre sognato di possedere una Viper, sarebbe meglio non aspettare troppo a lungo, i prezzi stanno salendo.

