Fiat Strada ottiene gli airbag laterali anche nella versione con cabina singola

Da Fiat arrivano novità importanti per uno dei suoi modelli più famosi e venduti in Brasile. La principale casa automobilistica italiana ha iniziato ad offrire, seppur in opzione, gli airbag laterali per le versioni con abitacolo singolo (che il costruttore chiama Plus) della nuova Fiat Strada.

La dotazione di sicurezza era già presente nelle versioni di Fiat Strada a cabina doppia ed è accompagnata dall’allarme di cintura di sicurezza slacciata con il veicolo in movimento. Insieme, questi due optional aggiungono R $ 2.000 al prezzo del pick up compatto di Fiat.

Il cosiddetto pacchetto Safety è disponibile per le versioni Endurance 1.4 e Freedom 1.3 di Fiat Strada. Nel caso della versione Endurance, aumenta il prezzo finale a R $ 67.990, mentre Freedom’s inizia a costare R $ 75.990 senza altre opzioni. Con questa aggiunta Fiat spera di incrementare ulteriormente le già positive vendite del suo veicolo che risulta essere fin dal suo debutto uno dei preferiti dai clienti brasiliani.

