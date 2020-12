La nuova Jeep Compass appare in Sud America in due versioni

Jeep ha appena presentato in Cina il nuovo restyling di Compass, con l’obiettivo di estenderne il ciclo di vita e incorporare un livello di equipaggiamento più elevato, di sicurezza, connettività e meccanico.

Primo avvistamento per la nuova Jeep Compass in America Latina: alcuni prototipi immortalati a Betim in Brasile

Mentre in America Latina fino ad ora non ci sono state molte notizie sulle prime unità di prova, nelle ultime ore il sito di Motor 1 ha rivelato alcune immagini del SUV di medie dimensioni avvistato nei pressi di Betim (Brasile), dove il gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ha uno dei suoi stabilimenti.

Le nuove Jeep Compass avvistate sono completamente mimetizzate, sebbene diversi dettagli hanno messo in evidenza la differenze tra le due unità. Le maggiori differenze sono state notate nei cerchi e nei paraurti. Si tratta di differenze che nel modello attuale distinguono le diverse versioni di Compass in base al motore.

In questo modo è stato possibile distinguere la versione con motore 2.0 turbodiesel da 170 CV ( che non dovrebbe subire modifiche) e l’opzione con il nuovo set meccanico Firefly 1.3 turbo da 180 CV. Il 2021 dovrebbe essere l’anno giusto per l’arrivo della nuova Jeep Compass in America Latina.

