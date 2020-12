Dodge Charger R/T e Jeep Grand Cherokee Trackhawk modificate si sfidano in una drag race

Dodge propone sul mercato statunitense alcuni dei veicoli più performanti d’America come ad esempio le Charger e Challenger SRT Hellcat. Anche Jeep ha preso in prestito l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri per creare una versione super prestante della Grand Cherokee identificata con la denominazione Trackhawk.

R/T Life ha avuto la possibilità di catturare una drag race fra una Dodge Charger R/T e una Cherokee Trackhawk, entrambe modificate. La versione standard della Charger R/T è equipaggiata dall’Hemi V8 aspirato da 5.7 litri che gli consente di completare il quarto di miglio in 13 secondi. Il propulsore sovralimentato presente sotto il cofano del SUV, invece, gli permette di terminare i 400 metri circa in soli 11 secondi.

Dodge Charger R/T: la berlina affronta una Jeep Grand Cherokee Trackhawk modificata

La particolarità di questa drag race è che entrambe le vetture americane hanno subito delle modifiche per rendere la sfida ancor più interessante. Ad esempio, la Dodge Charger R/T dispone di un kit stroker 392, un compressore Whipple da 2.9 litri, dei collettori più lunghi, un nuovo impianto di scarico e una serie di altre modifiche che vengono menzionate nella clip.

Ad esempio, anche le sospensioni posteriori sono state modificate per scaricare correttamente a terra la potenza prodotta dall’Hemi modificato. Per quanto riguarda la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, purtroppo le modifiche non sono state menzionate nella clip. Da precisare, però, che il SUV di Jeep può contare sulla trazione integrale durante la fase di partenza.

Per maggiori informazioni sulla drag race e per scoprire soprattutto la vincitrice di questa sfida, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI