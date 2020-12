Ram 1500 Rebel debutta in Brasile con Hemi V8 5.7

Come preannunciato tramite un teaser, Ram ha presentato ufficialmente nelle scorse ore in Brasile il nuovo Ram 1500 Rebel. Questo porta con sé il prestante motore Hemi V8 da 5.7 litri con potenza di 400 CV e si propone sul mercato come una proposta diversa rispetto agli altri modelli disponibili con propulsori diesel. Si parte da 399.990 R$ (65.461 euro) per la versione base fino ad arrivare a 419.990 R$ (68.735 euro) con inclusi i pacchetti Night Edition e Level II.

Con 556 nm di coppia massima, il 1500 Rebel è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Accanto all’otto cilindri troviamo la trazione integrale 4×4 e un cambio automatico a 8 marce. Il powertrain dispone di un sistema di arresto del cilindro che gli permette di funzionare anche con quattro cilindri anziché otto.

Ram 1500 Rebel: il nuovo pick-up sportivo debutta ufficialmente in Brasile

Con la sua lunghezza di circa 6 metri, il nuovo pick-up sportivo pesa circa 2,5 tonnellate e si posiziona tra il Fiat Toro e il Ram 2500 nel portfolio di FCA proposto in Brasile. Il veicolo dispone di un aspetto personalizzato con modanature nere sulla griglia, sui paraurti e sul profilo laterale. Una delle caratteristiche che salta subito all’occhio è la presenza di cerchi sportivi da 18″ abbinati a pneumatici Falken da 32″.

Rispetto al modello standard, il Ram 1500 Rebel dispone di sospensioni più alte di 2,5 cm. Il pacchetto Night Edition rende i vari loghi oscurati. Di serie, il pick-up Rebel propone fari Full LED, fanali posteriori a LED e portellone posteriore multifunzione (opzionale) che può essere abbassato o aperto in due parti come visto sul Toro. Inoltre, il cassone dispone di un separatore di carico. Non mancano tetto apribile panoramico e doppio scarico.

All’interno, il 1500 Rebel si distingue per le finiture in pelle, i sedili con regolazione elettrica e climatizzati, il sistema di infotainment Uconnect con schermo verticale da 12 pollici, navigatore GPS, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, sistema di monitoraggio a 360° e una plancia centrale piuttosto grande con uno spazio per notebook da 15 pollici.

Il pick-up Rebel è dotato anche di un impianto audio Harman & Kardon da 900W e con 19 altoparlanti, un subwoofer e un sistema di cancellazione del rumore esterno (opzionale). Presenti anche aria condizionata bizona, display head-up a colori (opzionale), ricarica wireless per smartphone, freno di stazionamento elettronico, avvio remoto, avvio tramite pulsante, quadro strumenti con display da 7 pollici e altro ancora.

A livello di sicurezza, il nuovo Ram 1500 Rebel propone sei airbag, cruise control adattivo, parcheggio automatico, avviso di corsia con correzione, specchietto retrovisore digitale (opzionale), frenata automatica di emergenza con rilevatore dei pedoni, ammortizzatori Bilstein, RamBox con capacità di 103,4 litri e altro ancora.

Per il Rebel, la casa automobilistica americana offre anche 30 accessori esclusivi realizzati da Mopar. Durante la fase di prevendita, Ram propone solo 100 esemplari al costo di 419.990 R$.

