Nuovo Ram 1500 Rebel: le prime 100 unità sono terminate in sole 18 ore

Nelle scorse ore, Ram ha presentato ufficialmente in Brasile il nuovo Ram 1500 Rebel, preannunciato da un teaser ufficiale. I primi 100 esemplari proposti in vendita nel mercato brasiliano sono terminati dopo sole 18 ore in quanto le vendite sono iniziate alle 19:30 di giovedì 10 dicembre e sono terminate alle 13:44 di venerdì 11 dicembre.

Per assicurarsi un esemplare del nuovo pick-up full-size, ogni cliente ha confermato il versamento di un deposito pari a 20.000 R$ (3259 euro), da detrarre dall’importo totale di 419.990 R$ (68.735 euro).

Nuovo Ram 1500 Rebel: il mercato brasiliano ha reagito molto bene all’arrivo del pick-up

Le prime 100 unità del Ram 1500 Rebel arriveranno con il pacchetto opzionale Level II che include i seguenti equipaggiamenti: impianto audio Harman & Kardon da 900W con 19 altoparlanti, specchietto retrovisore interno digitale, portellone posteriore multifunzione, display head-up e finitura scura sulla zona centrale della paraurti, sui cerchi e sul logo RAM.

Breno Kamei, direttore di Ram America Latina, ha detto: “Sapevamo che c’era un grande interesse per il 1500 ma non immaginavamo che i 100 esemplari messi a disposizione per il pre-ordine sarebbero finiti così rapidamente. Il che ci rende fiduciosi di aver fatto le scelte giuste per questo tanto atteso lancio sul mercato“.

Come previsto, i primi 100 fortunati acquirenti del Ram 1500 Rebel riceveranno i loro pick-up direttamente a casa all’inizio di aprile e godranno di un rapporto più stretto con il marchio. D’ora in poi, 50 concessionarie Ram presenti in Brasile continueranno a ricevere ordini, le cui consegne sono previste per il prossimo anno. Gli interessati potranno ordinare il nuovo pick-up a un prezzo di partenza di 399.990 R$ (65.461 euro).

Vi ricordiamo che sotto il cofano del veicolo è presente il motore Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa una potenza di 400 CV e gli permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Accanto all’otto cilindri troviamo la trazione integrale 4×4 e un cambio automatico a 8 marce. Il nuovo 1500 Rebel pesa circa 2,5 tonnellate e presenta un corpo lungo circa 6 metri. Nella gamma di pick-up FCA proposta in Brasile, il Rebel si posiziona tra il Fiat Toro e il Ram 2500.

Fra le caratteristiche proposte dal modello abbiamo cerchi sportivi da 18″, pneumatici Falken da 32″, sospensioni più alte di 2,5 cm rispetto al modello standard e varie modanature nere su griglia, paraurti e profilo laterale. Di serie, troviamo anche fari Full LED, fanali posteriori a LED, tetto apribile panoramico, doppio scarico, separatore di carico nel cassone e portellone posteriore multifunzione.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI