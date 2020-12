Alpha Ace Coupe: la piccola coupé elettrica ispirata ad Alfa Romeo

Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una forte crescita del mercato dei veicoli elettrici con i produttori che continuano a sviluppare camion/pick-up a zero emissioni e vetture premium ultraveloci. Poche case automobilistiche, però, si stanno concentrando sulla fascia di tutti coloro che cercano un semplice veicolo per spostarsi senza inquinare l’ambiente.

Alpha, una startup di EV con sede in California, ha presentato questa settimana un modello davvero interessante chiamato Alpha Ace Coupe. Si tratta di una piccola city car con uno stile retrò. Dando un’occhiata alle immagini presenti nell’articolo, possiamo vedere che l’Ace Coupe assomiglia molto ad un’Alfa Romeo classica, fino al piccolo asso di picche presente sul parafango anteriore che ricorda il quadrifoglio verde utilizzato dal Biscione.

Alpha Ace Coupe: la berlina elettrica da oltre 400 km di autonomia

Alpha ha progettato questa vettura come un’anteprima della sua piattaforma modulare di veicoli, scegliendo di trasformarla in una normale auto di produzione anziché una vetrina high-tech senza volante. Seppur si tratti di una semplice city car, la startup californiana sostiene che l’Alpha Ace Coupe impiega soli 6 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e riesce a garantire fino a 402 km di autonomia con una singola ricarica.

Anche se il profilo posteriore è ingannevole, l’Ace Coupe è una berlina a tutti gli effetti in quanto presenta un corpo lungo 419 cm, largo 187 cm e alto 144 cm. All’interno dell’abitacolo troviamo dei minuscoli sedili posteriori mentre anteriormente due comodi sedili. Ovviamente, il veicolo elettrico mette a disposizione dello spazio di carico aggiuntivo sotto il cofano per riporre oggetti.

Proprio come visto sulla Tesla Model 3, è possibile gestire tutte le funzioni proposte dalla vettura a zero emissioni utilizzando il grande schermo centrale. La show car indossa una vernice color argento che la società chiama Blue Seraph ma afferma che l’Alpha Ace Coupe sarà disponibile in una gamma più ampia di colorazioni.

In aggiunta, l’azienda prevede di offrire diverse varianti dell’Ace Coupe che saranno annunciate nei prossimi mesi. Al momento non si conoscono ancora informazioni dettagliate su prezzi e specifiche ma è possibile prenotare la vettura full electric tramite il sito Web ufficiale.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI