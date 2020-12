Una Peugeot 205 del 1985 venduta a un prezzo incredibile

Mantenuta amorevolmente sin dal suo inizio, questa Peugeot 205 T16 non è un modello come gli altri. Nata per permettere l’omologazione della vettura compatta della casa automobilistica francese nei rally, ne sono stati prodotti poco più di 200 esemplari in totale.

Avendo percorso solo 39.500 km come si evince dal suo contachilometri, questa piccola vettura da 200 CV è stata utilizzata per la comunicazione del reparto gare di Peugeot, prima di essere acquistata da un concessionario del marchio del Leone.

Una Peugeot 205 T16 del 1985 è stata venduta all’asta ad un prezzo di 291.760 euro

Grazie alla sua storia chiara e alle sue condizioni quasi nuove, il suo valore attualmente è stato stimato tra 170.000 e 200.000 €. Contro ogni aspettativa, questa Peugeot 205 T16 è stata protagonista nei giorni scorsi di un’asta in cui è stata contesa aspramente da diversi collezionisti.

Alla fine la vettura della casa automobilistica del Leone è stata venduta all’incredibile prezzo di € 291.760, dunque molto più di quello che era la stima del suo valore prima che l’asta avesse inizio.

A titolo di paragone, il prezzo che il suo nuovo acquirente ha pagato per il suo acquisto è vicino a quello di una nuova Ferrari 812 Superfast, niente male per una Peugeot 205!

