Peugeot non realizzerà una versione da strada della sua Hypercar Le Mans

Peugeot ha rivelato che non intende costruire una versione stradale della sua hypercar da corsa Le Mans. Quando le regole per la nuova categoria Le Mans Hypercar furono annunciate dalla FIA e dall’Automobile Club de l’Ouest (ACO), fu stabilito che le case automobilistiche avrebbero dovuto realizzare 25 varianti stradali delle loro auto da corsa per soddisfare i requisiti di omologazione. È per questo motivo che Toyota sta lavorando a una variante legale della sua GR Super Sport Hypercar.

Tuttavia, a seguito di un recente annuncio relativo al propulsore della sua hypercar, Peugeot ha rivelato che non costruirà un modello stradale. “Stiamo entrando nella categoria Le Mans Hypercar (chiamata ” LMH ”) costruendo solo un prototipo da gara al 100%. Non dobbiamo costruire alcun modello di auto da strada / hypercar da strada o avere alcun collegamento con un modello da strada per ottenere l’omologazione della nostra auto da corsa. Tuttavia, ci sono collegamenti tra Peugeot Sport Engineered e il programma di resistenza Peugeot “, ha affermato la società.

Sulla base di ciò, sembrerebbe che le squadre che gareggiano nella classe Hypercar non abbiano bisogno di realizzare un’auto da strada, con Top Gear che indica che potrebbero solo aver bisogno di stabilire un forte legame tra il motore da corsa e un motore di produzione.

Questo è un po’ un peccato, poiché il pensiero di un’HYpercar Peugeot era eccitante. Ovviamente avrebbe gareggiato contro la GR Super Sport stradale della Toyota e una nuova hypercar della Scuderia Cameron Glickenhaus, richiamando ricordi di speciali di omologazione del passato come la Mercedes-Benz CLK GTR e la Porsche 911 GT1 Strassenversion.

