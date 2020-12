Rete Peugeot: redditività “eccezionale” nonostante la crisi in Francia

Nonostante la crisi sanitaria causata dal coronavirus, la rete Peugeot dovrebbe registrare nel 2020 una redditività prossima a quella del 2019, cioè superiore all’1%. Per Guillaume Couzy, brand manager per il mercato francese, questo è un risultato “abbastanza eccezionale” in questo particolare anno.

Secondo Guillaume Couzy, CEO di Peugeot France, la rete di distribuzione del produttore ” sarà probabilmente una delle poche a generare una redditività prossima a quella del 2019″ quest’anno, nonostante la crisi economica e sanitaria. Pertanto, i concessionari Peugeot dovrebbero registrare, in media, un utile netto superiore all’1%, che è “un risultato abbastanza eccezionale” per il capo del commercio a livello nazionale.

Questo risultato secondo il dirigente di Peugeot può essere spiegata con “il successo della 208, 2008, 3008 e 508” La gamma Peugeot “si comporta molto bene” perché “È molto interessante per i clienti”.

Per la sola 2008, che potrebbe raggiungere le 75.000 immatricolazioni nel 2021 contro le circa 65.000 del 2020, il paniere medio è così passato da circa 1.000 a 1.500 euro rispetto alla vecchia generazione secondo il brand manager. E “l’assunzione degli ordini continua ad essere estremamente vigorosa”, ha dichiarato.

Così, nonostante un calo delle immatricolazioni del 22,4% nei primi undici mesi dell’anno (271.761 unità), Peugeot riesce a conquistare una quota di mercato del 18,57%. Con 82.426 unità a fine novembre, la 208 dovrebbe sicuramente conquistare il titolo di vettura più venduta dell’anno, davanti alla Renault Clio.

