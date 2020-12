Opel Corsa e Peugeot 2008 tra i modelli più venduti in Europa

Le immatricolazioni di auto hanno registrato un crollo in tutti i mercati europei a causa degli effetti della crisi del coronavirus. Tuttavia, Opel Corsa, Peugeot 2008 e Renault Captur sono stati in prima linea nelle vendite di auto in Europa, che ha chiuso con un calo del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, appesantito da Spagna e Francia.

Opel Corsa e Peugeot 2008 sono stati in prima linea nelle vendite di auto in Europa a novembre

Nello specifico, Opel Corsa, Peugeot 2008 e Renault Captur sono stati ancora una volta tra i modelli più venduti in Europa nel mese di novembre. Uno scenario che si è ripetuto anche negli scorsi mesi secondo i dati di Jato Dynamics.

La Opel / Vauxhall Corsa, assemblata nello stabilimento PSA di Saragozza, si è posizionata il mese scorso come il quarto veicolo più ‘popolare’ nel mercato del ‘Vecchio Continente’, con 18.855 unità, il 19% in più, solo dietro della Volkswagen Golf, salita al primo posto, con 24.784 unità ma con un calo del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Seguono la Toyota Yaris (19.397 unità, + 29%) e la Renault Clio (19.160 unità, -16%).

La Peugeot 2008, assemblata nello stabilimento del Gruppo PSA a Vigo, è stata la sesta vettura più venduta in Europa nel mese di novembre, con 15.941 unità, il 46% in più, mentre il quinto posto è andato a un’altra Peugeot , 208, di cui 17.812 immatricolate a novembre, l’1% in più. Uno scenario che rispecchia i buoni dati della casa automobilistica francese nonostante gli effetti causati dalla crisi del coronavirus nel settore automobilistico.

Ti potrebbe interessare: Peugeot non realizzerà una versione da strada della sua Hypercar Le Mans

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI