Anche durante le feste cantieri autostradali in Liguria: in accordo con il ministero dei Trasporti, le attività di Autostrade per l’Italia. In quella Regione al centro di polemiche feroci. Non solo dopo il crollo del Ponte di Genova, anche dopo i cantieri estivi nelle gallerie con la zona paralizzata e la possibile richiesta di danni da parte delle attività produttive.

Anche durante le feste cantieri autostradali in Liguria: dove

Ma perché questa scelta proprio ora e proprio su un tratto così delicato? Per i ridotti volumi di traffico, registrati anche nel corso degli ultimi giorni sulle autostrade liguri. Causa Covid, Regioni colorate, mezzi lockdown. Ci sono bassi flussi previsti per le restrizioni anti coronavirus durante il periodo delle festività.

Tra il 21 e il 23 dicembre, si stimano flussi ridotti del 30% sulle arterie e del 60% nei giorni festivi. Morale: la direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia è in accordo con il ministero dei Trasporti: manterrà attiva la programmazione dei cantieri in corso sulle tratte A7, A10, A12 e A26.

Ispezioni approfondite delle gallerie liguri: 10 squadre

I tecnici e gli operai stanno lavorando già da ottobre alle ispezioni approfondite delle gallerie liguri: lo prevede l’attuale pianificazione trimestrale del programma dei lavori sulle tratte della Regione. Tutto andrà avanti nelle feste di Natale.

Oltre 10 squadre al lavoro, per un totale di oltre 200 uomini che porteranno avanti gli interventi nell’ambito delle ispezioni nei fornici.

Dove? Moltissimi i tratti interessati. Fra l’altro, qui:

nel tratto compreso tra l’allacciamento A26/A10 e Masone, sarà presente uno scambio di carreggiata in modalità permanente in direzione Genova, tra i km 1+500 e 3+200,

nel chilometraggio compreso tra l’allacciamento A26/A10 e Masone sarà presente uno scambio di carreggiata in modalità permanente, in direzione Gravellona Toce, tra i km 6+200 e 3+200;

in A12, sulla tratta Nervi e Recco, le attività riguarderanno la galleria “Monte Castelletti”, con uno scambio di carreggiata previsto dal km 17+200 al 20+450 in direzione Genova.

sulla A10, tra Genova Aeroporto e Genova Prà, è previsto un cantiere in A10, con la chiusura degli svincoli in uscita da Genova dei caselli di Pegli e Prà e dello svincolo di ingresso del casello di Pegli per Savona, a partire da domani 21 dicembre.

