Opel taglierà ulteriori posti di lavoro nel 2021

Michael Lohscheller sembra spesso assai ottimista in pubblico. Il CEO in autunno ad esempio ha detto che Opel è diventato il “campione del mondo di efficienza” ed è resistente alle intemperie. Egli ha anche detto che l’imminente fusione della casa madre francese PSA con Fiat Chrysler nel primo trimestre del 2021 per diventare la quarta casa automobilistica più grande del mondo offre enormi opportunità anche alla società con sede a Rüsselsheim.

“Una grande azienda è economicamente più forte in una concorrenza così dura. Questo aiuterà anche Opel ”, ha sottolineato Lohscheller a metà ottobre. Il manager ha però anche manifestato qualche timore che la sua azienda come il partner più piccolo del colosso di 14 marchi di nome Stellantis possa essere schiacciata. Internamente, tuttavia, Lohscheller sembra essere meno ottimista di quanto non voglia far apparire in pubblico.

In una riunione dell’azienda digitale il 9 dicembre, ha sottolineato quanto grande sarebbe stata la concorrenza all’interno del gruppo Stellantis in futuro. Secondo il CEO dunque bisogna “proteggere” Opel come marchio e garantire che una quantità sufficiente di investimenti giunga in Germania.

Inoltre si dice che Lohscheller voglia aumentare il numero di posti di lavoro che Opel taglierà entro il 2021 e vuole definire nuove cosiddette “aree di interesse” a Rüsselsheim prima della chiusura della mega fusione. In particolare, il manager vorrebbe tagliare dozzine di posizioni in Process & Manufacturing Engineering (PME), ad esempio.

Se finora i tagli al personale hanno riguardato principalmente specialisti e impiegati amministrativi, l’attenzione è ora sugli ingegneri. La ragione di ciò è il prevedibile eccesso di queste figure in Stellantis. Sia PSA che FCA portano ciascuno ben 18.000 ingegneri nella rete. Ferdinand Dudenhöffer, capo del Centro di ricerca automobilistica (CAR), ritiene obsoleto “almeno un terzo” delle 36.000 posizioni attuali.

Il centro di sviluppo Opel ITEZ di Rüsselsheim è particolarmente sotto pressione. Da un lato a causa dei costi salariali relativamente alti in Germania. D’altra parte, perché Fiat Chrysler ha un know-how maggiore nei veicoli commerciali leggeri, ad esempio. Una cosa è chiara: gli oltre 4.500 dipendenti di ITEZ stanno vivendo tempi difficili.

