Ferrari Purosangue: l’ultimo prototipo catturato in foto si mostra anche in video

Dopo diversi anni di esitazione, finalmente Ferrari è pronta a portare sul mercato il suo primo SUV con il nome di Ferrari Purosangue. Oltre alla foto spia vista un paio di giorni fa, il famoso leaker Varryx ha pubblicato un video in cui ci mostra in azione lo stesso prototipo del FUV avvistato, molto probabilmente, vicino allo stabilimento di Maranello.

A prima vista sembra un Maserati Levante completamente camuffato in quanto ci sono alcune parti della carrozzeria che ricordano proprio il primo SUV del Tridente come ad esempio i fari posteriori e l’angolatura del lunotto. Tuttavia, il presunto Purosangue dispone di un assetto più basso rispetto al Levante.

Ferrari Purosangue: il design del prototipo camuffato ricorda quello di un Maserati Levante

Vista la diffusa mimetizzazione, è troppo presto per fare delle ipotesi sul design finale del Ferrari Utility Vehicle. Questo perché la casa automobilistica modenese è uno dei pochi produttori di auto a cui non piace far vedere in anteprima i futuri modelli in arrivo. Grazie alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, però, conosciamo alcune informazioni sul nuovo Ferrari Purosangue.

Innanzitutto, sappiamo che il veicolo avrà un nuovo layout a motore centrale-anteriore con un cambio transaxle montato sul retro. Questa configurazione sarebbe piuttosto unica per un SUV e suggerisce che Maranello stia cercando dei reali vantaggi in termini di maneggevolezza. Le diapositive mostrate due anni fa suggeriscono che il modello adotterà un nuovo tipo di sospensioni e sedili 2+2 molto bassi.

Speriamo che lo storico marchio italiano porti al più presto sul mercato il veicolo in quanto deve già scontrarsi con numerosi SUV presenti in questa categoria proposti da altre case automobilistiche europee come Porsche e Mercedes. Ad ogni modo, prevediamo che il nuovo Ferrari Purosangue sia un veicolo molto popolare e abbastanza redditizio per il cavallino rampante.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI